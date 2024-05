Stellantis | Calenda ‘Mirafiori è morta Elkann spieghi cosa vuole fare con gruppo’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2024) Rapallo (Ge), 31 mag. – (Adnkronos) – ?Penso si debbano guardare i numeri e i piani. Sono stato davanti ai cancelli di Mirafiori, c?ero stato quando lavoravo alla Ferrari. Mirafiori è, non c?è niente dentro, la produzione è crollata del 25%, sono 13.000 operai in meno?. Così il leader di Azione, Carlo, a margine del convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria in corso a Rapallo. ?Il punto di quello che diceè che lo deve venire a dire al Governo spiegando quale è il piano industriale di questa azienda. Perché noi gli abbiamo dato 6 miliardi di garanzia per pagarsi un dividendo in Olanda e nessuno degli altri imprenditori qui ha avuto le stesse condizioni – ha aggiunto.?Quindi, adesso deve venire e spiegarecon, i numeri, non le dichiarazioni di intenti.