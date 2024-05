Station 19 | i creatori spiegano l’emozionante finale della serie

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 31 maggio 2024)19: iLadrammaticaABC19 ha trasmesso il suo episodio conclusivo, “One Last Time”, il 30 maggio 2024, concludendo la settimadello show con unin due parti. Parlando con Deadline, gli showrunner di19 , Zoanne Clack e Peter Paige, hanno parlatoconclusionee di ciò che il futuro riserva agli amati personaggi19 è andata in onda per un totale di sette stagioni, per un totale di 105 episodi dal 2018.19 è uno spin-off dello show madre di Shondaland Grey’s Anatomy, che segue un gruppo di pompieri di Seattle che lavorano per la stazione 19 dei vigili del fuococittà. I personaggi combattono contro temibili incendi e affrontano problemi personali di grande impatto, insieme a regolari crossover con il cast e le ambientazioni di Grey’s Anatomy.