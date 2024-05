State of Play | God of War Ragnarok data di uscita su PC

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 31 maggio 2024) Con consueta violenza inaudita Kratos su PC ha unadi: nellooffa irruzione il port di God of WarA riconferma dei recenti leak, dopo aver aperto le danze con Concord loofha alzato i veli sulla versione PC che seguirà il port di Ghost of Tsushima, ovvero God of War, con tanto didi. Kratos e compagnia torneranno dunque sui monitor dei nostri computer a settembre, con tanto di DLC roguelike gratuito, Valhalla. Alle redini dello sviluppo troviamo Jetpack Interactive, gli stessi che si sono prodigati ad adattare il predecessore per i giocatori su mouse e tastiera. Il supporto al framerate illimitato è già confermato, così come lo è la risoluzione ultralarga, oltre a DLSS 3.7, FSR 3.