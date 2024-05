Fonte : lanazione di 31 mag 2024

La famiglia Platek ha creduto fin dal primo momento in questo progetto e grazie alla sinergia con Regione Liguria e Comune della Spezia, stiamo arrivando in fondo a un’opera per nulla scontata, che dimostra come quando tutte le parti si uniscono, anche l’obiettivo più complicato può diventare realtà.

Stadio Picco 300 tonnellate di acciaio per coprire la Curva Ferrovia