Sport italiano in lutto addio a Drew Gordon

(Di venerdì 31 maggio 2024) La Dinamo Sassari e tutto il mondo del basket sono inper la tragica scomparsa di, fratello di Aaron, lungo titolare dei Denver Nuggets., che aveva appena 33 anni, è deceduto la scorsa notte a seguito di un incidente stradale avvenuto a Portland, nell’Oregon. I dettagli del tragico schianto non sono ancora noti.è ricordato dai tifosi della Dinamo Sassari come un vero campione. Nel 2013-14, sotto la guida di Meo Sacchetti, contribuì a portare la squadra alle semifinali scudetto e a vincere la Coppa Italia battendo in finale la Mens Sana Siena. Questo successo ha segnato un momento indimenticabile per la squadra e per i tifosi. La notizia della sua morte è stata diffusa dal suo agente, Calvin Ans.