Sport in tv oggi venerdì 31 maggio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di venerdì 31 maggio 2024)31, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Tiene banco il Roland Garros con la giornata dedicata ai terzi turni del singolare maschile e femminile. In campo Jannik Sinner e Matteo Arnaldi, tra gli uomini, ed Elisabetta Cocciaretto tra le donne. Fari puntati soprattutto sull’altoatesino in una giornata “Italia vs Russia”, visti i confronti con Pavel Kotov, Andrey Rublev e Liudmila Samsonova. Prende il via anche il week end del Mugello, settima tappa del Motomondiale 2024. Sarà già unimportante perché in MotoGP si andranno a determinare i qualificati alla Q1 e alla Q2 e Francesco Bagnaia dovrà rispondere presente al cospetto di Jorge Martin.