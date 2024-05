Sport in streaming | emozione veloce vita vuota

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 31 maggio 2024) Nellovisto sui media ormai si cercano i momenti salienti. Ma così si perde la «costruzione» delle esperienze, con una fruizione che annulla le passioni. Non soltanto quelle agonistiche. Secondo uno studio del Financial Times calano come si dice a «vista d’occhio» i giovani che seguono loin tv e che, invece, lo seguono come si dice «scrollando» sul web in cerca degli «highlights», i momenti più salienti, oppure si orientano verso forme ibride trae intrattenimento con quel nuovo fenomeno che si chiama «enterainment». Sempre secondo il quotidiano inglese, a livello planetario, solo il 31 per cento degli appassionati di età fra i 18 e i 24 anni guardano match dal vivo contro il 75 per cento di chi ne ha più di 55. Un altro studio condotto da Morning Consult rivela che negli Stati Uniti la metà della Generazione Z (i nati tra il 1997 e il 2012) non ha mai assistito a un eventoivo dal vivo.