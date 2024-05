Sport accordo tra Gestore servizi energetici e Asi

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 31 maggio 2024) (Adnkronos) – In occasione di RiminiWellness alla comunitàiva più grande del settore è stato presentato l’tra Gse (dei) e Asi (Associazioniive e Sociali Italiane) che hanno firmato un importante protocollo d’intesa triennale che sancisce una collaborazione istituzionale volta a promuovere iniziative per l’efficientamento energetico delle infrastruttureive, collaborazione su progetti per la condivisione per lo scambio di energia autoprodotta negli impianti stessi, valutazione sull’ammissibilità delle configurazioni di autoconsumo, individuazione di incentivi gestiti da GSE per l’efficientamento energetico e fonti rinnovabili per favorire l’inclusione sociale, il benessere e la coesione delle comunità locali, anche attraverso il contrasto alla povertà energetica, e l’avvio di iniziative congiunte di formazione e informazione sui temi dell’efficienza energetica, delle fonti rinnovabili e della mobilità sostenibile.