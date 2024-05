Spiedini di sarde a beccafico

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 31 maggio 2024) Lesono un saporitissimo secondo piatto di origine siciliana. Come spesso accade, esistono diverse versioni di una ricetta, tutte ugualmente buone. E in questo caso, la versione di questo piatto non è la più classica palermitana, bensì quella catanese. A differenza di quella palermitana, la versione catanese comprende il caciocavallo tra gli ingredienti del ripieno mentre le, invece che arrotolate, vengono farcite e accoppiate a due a due, per poi essere fritte (ma si possono anche cuocere in forno).IngredientiIngredienti per 4 persone: 500 gr., 120 gr. pangrattato, 80 gr. formaggio pecorino stagionato, 1 ciuffo di prezzemolo, 1 spicchio d'aglio, 50 gr. uvetta sultanina, 4 cipollotti, alloro, olio d'oliva, sale e pepe.