Spiagge a misura di bambino Sventola ancora la bandiera verde

(Di venerdì 31 maggio 2024) Sull’arenile sangiorgese da ierila2024, il prestigioso vessillo che segnala in maniera specifica ledi; in sostanza una specie di ‘guida’ per i genitori in cerca di vacanze con tutto quel che serve per i piccoli bagnanti. A Porto San Giorgio laè stata assegnata per la quindicesima volta consecutiva. Un riconoscimento importante, non meno efficace rispetto allablu. Non vi sono dubbi che la "" possa costituire un formidabile strumento di promozione soprattutto per una località, come quella di Porto San Giorgio, in cui operatori e pubblici amministratori puntano a fare del target famiglie e bambini il principale punto di riferimento per il movimento turistico.