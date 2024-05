Speciale ‘Ulisse – Normandia 80 anni dallo sbarco’ con Alberto Angela | quando in tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 31 maggio 2024) Dopo il successo di ‘Meraviglie‘ dedicato alle nuove scoperte di Pompei,torna con un nuovoquesta volta di, 80sbarco‘. Vediamo insiemeandrà in onda. Ulisse,intervista i protagonisti dello sbarco inè pronto a raccontare nuove storie con un altro, questa volta di– Il piacere della scoperta‘. Si tratta di un programma di divulgazione dedicato alla storia, all’arte e alla cultura che vedrà al centro del racconto lo Sbarco in. In occasione degli 80sbarco degli Alleati (avvenuto il 6 giugno del 1944), saranno ripercorse le tappe fondamentali di un evento che ha cambiato il destino del mondo. Direttamente dai siti in cui si è costruita la pace,incontrerà alcuni protagonisti di quei giorni portandoci alla scoperta dei luoghi fondamentali per la fine della guerra.