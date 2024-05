Speciale Gomorra in onda dal 2 giugno le anticipazioni Cosa dobbiamo aspettarci

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Sono passati 10 anni da quando “” faceva il suo esordio su Sky. Era il 6 maggio 2014. In occasione del decennale della serie tv in grado di ottenere successo anche oltre i confini italiani, sarà disponibile (anche in streaming su NOW) lo– La serie: 10 anni dopo” a partire dal prossimo 2. Ecco disi tratta.– La serie: 10 anni dopo,sulloA partire dal 22024 sarà disponibile loinsu Sky Atlantic e su NOW, in streaming. Inoltre, dal 25 maggio al 2, Sky Atlantic +1 si trasforma in Sky Atlantic, un canale interamente dedicato all’iconica serie. Sono previste le cinque stagioni di “– La serie”, insieme alla pellicola “L’immortale” (che vede alla regia Marco D’amore), legame fra la quarta e la quinta stagione, e anche contenuti speciali che hanno raccontato il dietro le quinte e il backstage degli episodi ormai diventati cult.