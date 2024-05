Spazio scoperta la galassia più giovane di sempre | nata 290 milioni di anni dopo il Big Bang

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tutto è relativo: 290dipossono sembrare tanti, ma se è il tempo trascorso dal Bigalla nascita di una, è un lasso di tempo considerato breve. Per questo ladi una«a ridosso» della gigantesca esplosione che ha dato origine dell’universo ha provocato molto entusiasmo nella comunità scientifica. L’agglomerato di stelle, il più lontano finora conosciuto e distante più di 13,4 miliardi diluce, fornisce infatti informazioni vitali sui modi in cui il gas, le stelle e i buchi neri sono cambiati quando l’universo era molto. Ladel gruppo internazionale che comprende la Scuola Normale di Pisa, l’università dell’Arizona e quella Cambridge, il Centro per l’astrofisica Harvard & Smithsonian e altri 20 istituti e università internazionali è stata possibile grazie al telescopio spaziale James Webb.