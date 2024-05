Spazi pubblicitari nelle scuole? Costarelli ANP | aiutano forniscono un contributo utile

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 31 maggio 2024) Oggi scade il termine per gli istituti scolastici per inviare osservazioni e suggerimenti riguardo l'affidamento dei contratti di sponsorizzazione. Il Ministero dell'Istruzione aveva inviato un documento ai dirigenti scolastici nel mese di aprile per raccogliere back su questo tema. L'articolo(ANP): “un” . .