Spalletti sceglie il capitano dell’Italia e difende le sue convocazioni per gli Europei | Fagioli al posto di Locatelli? C’è un motivo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Manca sempre meno a Euro2024: dopo aver diramato la lista dei 30 preconvocati, la nazionale italiana di Lucianosi è radunata oggi, venerdì 31 maggio, a Coverciano per i primi allenamenti. “Le? Lasciare la gente fuori mi uccide, mi dà un enorme fastidio. Sono scelte difficilissime per come sono fatto io. Spero di fare la scelta più giusta”. Queste le parole del ct azzurro – in conferenza stampa – che sicuramente dovrà fare a meno di Francesco Acerbi, a causa dei postumi della pubalgia che lo tormenta da diverse settimane. Al suo, ci sarà Federico Gatti della Juventus. Traed esclusioni: “Gli chiedo scusa per averlo lasciato a casa” “Ad oggi, ilrimane Donnarumma, poi si vedrà strada facendo”. Dunque, la nazionale italiana ripartirà dal portiere del Paris Saint-Germain, eroe nella notte di Wembley di tre anni: le sue parate ai calci di rigori furono decisive per la vittoria della coppa europea.