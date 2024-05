Spalletti | L’Italia è di tutti l’azzurro è di tutti

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 31 maggio 2024) Luciano, nel primo giorno del raduno a Coverciano, ha parlato ai media in conferenza stampa.: “è di” Così ha esordito: “Oggi faremo una foto con lo slogan con la scritta: ‘ci unisce – Sempre’. Riguardai convocati e venti bambini/e con tutte le maglie delle 20 squadre di Serie A, è un ringraziamento ai club con cui subito mi sono trovato molto bene.è diè di. Ci unisce in un unico sentimento, sempre, è una passione, è una maglia unica quella azzurra.”su Fagioli Continua: “Cosa perdesenza Acerbi e Zaniolo? Cosa guadagna con Fagioli? Può rappresentare ciò che rappresentò Paolo Rossi nel 1982? Quando siamo in Nazionale si fanno ragionamenti differenti, siamo sempre convinti di poter star bene perché possiamo andare a pescare in tanti elementi, in tanti calciatori.