Spalletti | Fagioli è una scelta tecnica Dobbiamo toglierci il vizio la noia di essere benestanti

(Di venerdì 31 maggio 2024) Oggi, Luciano, ct della Nazionale, presenta in conferenza stampa il ritiro a Coverciano in preparazione degli Europei in Germania. Prima di partire l’Italia affronterà due amichevoli, una il 4 giugno al Dall’Ara di Bologna ospiterà contro la Turchia e una domenica 9 giugno contro la Bosnia ed Erzegovina. Poi si partirà per la Germani, sabato 15 giugno a Dortmund l’esordio a Euro 2024 con l’Albania. Venerdì 7 giugnodiramerà le convocazioni per Euro2024.: «Scamacca devemeno pigro»prima di Euro 2024 «Lo slogan di oggi è l’azzurro ci unisce – sempre. Nella foto ci sono 20 bambini e bambine con le maglie di Serie A addosso. Mi sono trovato molto bene con le risposte ricevute, non da ultima la possibilità di avere più calciatori convocati possibili già da oggi.