Spaccata in un negozio di telefoni Furto e danni per oltre 10mila euro

(Di venerdì 31 maggio 2024) San Giovanni (Arezzo), 31 maggio 2024 – Tutto in poco più di 10 minuti. Il tempo di disattivare il cancello automatico, entrare all’interno dell’ampia corte con un’auto, spaccare due porteche il registratore di cassa contenente circa milleper poi rubare 20 pezzi tra cellulari e tablet, gran parte di questi di marca Samsung e Apple. Continua la scia dei furti in Valdarno, a finire nella rete dei malviventi stavolta è stato il centro Tim che si trova alla Gruccia, sulla regionale 69, a poche centinaia di metri dall’abitato di San Giovanni. Un colpo, questo, studiato nei minimi dettagli e messo a segno nella nottata tra lunedì e martedì scorsi attorno alle 3, un totale deida quantificare ma che si aggira ad10 milase si considera quanto arrecato alal valore dei dispositivi che, per alcuni modelli, può superare anche i mille