Sostenibilità perché scegliere l' acqua di rubinetto

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - Trattare l'con rispetto e responsabilità permette di porre le basi per un utilizzo sostenibile e consapevole di questa risorsa indispensabile per la vita. È da questo concetto che nasce la guida 'Dalla sorgente al. L'potabile nella vita quotidiana' realizzata da Gruppo Cap in collaborazione con Altroconsumo. Il gestore del servizio idrico della Città metropolitana di Milano si è infatti affidato ad Altroconsumo, organizzazione indipendente di consumatori, con un duplice obiettivo: far emergere il valore dell'dicome fonte affidabile e sicura da bere e, allo stesso tempo, incoraggiare pratiche sostenibili per preservare e proteggere questa risorsa vitale. Un vero e proprio vademecum - spiega Cap in una nota - che informa i consumatori sul ciclo dell', sui rigorosi controlli che vengono effettuati su base giornaliera per garantire la sicurezza e la qualità di questa risorsa, su come leggere l'etichetta dell'