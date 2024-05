Fonte : calcioweb.eu di 31 mag 2024

Roma, 31 mag. Coop parte proprio qui, da Bergeggi, e poi proseguirà in un progetto di due anni con la volontà di rigenerare le foreste marine. Questo è l’oggetto, che però è accompagnato da un’altra parte, per noi molto importante, che è quella dell’informazione: verso i clienti, verso i nostri soci, e una collaborazione diretta anche dei giovani ragazzi in una community di Coop che si occupa di ambiente e che saranno parte attiva anche per conoscere e controllare ciò che sta avvenendo negli ecosistemi marini, quindi sotto la superficie dell’acqua, per avere piena consapevolezza di come si debba cambiare anche il comportamento perché l’ambiente possa riprendersi e rigenerarsi?.

Sostenibilità Latini Coop | Con Posidonia diamo ossigeno ai nostri mari