Sostenibilità il progetto ‘Da Chicco a Chicco' arriva in Emilia Romagna

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - Da undi caffè a undi riso per chi ne ha più bisogno, grazie al recupero delle materie prime che compongono le capsule. In occasione della Giornata Mondiale per l'ambiente 2024 (5 giugno) Nespresso e Banco Alimentare dell'portano insieme il'Da' nella regione, la quinta dopo Lombardia, Lazio, Piemonte e Puglia, proseguendo nell'impegno per il recupero e riciclo delle capsule di caffè in alluminio esauste che si trasformano in una nuova risorsa per il territorio e le comunità locali. Una collaborazione che permetterà di raggiungere 200 organizzazioni benefiche che assistono circa 22mila persone in difficoltà in tutta la regione attraverso un gesto semplice, come riciclare le capsule usate.