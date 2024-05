Sostegno alle imprese confronto Guidi-Pascuzzi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) A poco più di una settimana delezioni incontro, a San Mauro Pascoli, nella biblioteca comunale, organizzato dalla Cna, tra i candidati a sindaco. Erano presenti Morisper la coalizione di centrosinistra e Simoneper quella di centrodestra. I due candidati si sono confrontati, in modo molto leale e corretto, sulle tematiche proposte dall’associazione, raggruppate in cinque filoni: "Politiche sovracomunali", che comprendono anche le relazioni con il resto del territorio sulle infrastrutture e la salvaguardia del territorio; "Fiscalità locale", con proposte che includono la riduzione delle aliquote Imu sugli immobili produttivi, l’efficientamento del servizio di raccolta rifiuti; "Semplificare si può", per il quale si richiede, tra le altre cose, di intervenire sulla digitalizzazione degli archivi comunali, la costituzione di un ufficio semplificazione; "e al lavoro", con appalti a km zero, la rigenerazione urbana e gli interventi sulle aree produttive; "No all’abusivismo e sì alla sicurezza", con le proposte di intervento sulle aree degradate e gli investimenti su videosorveglianza ed illuminazione.