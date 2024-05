Sospeso lo Sciopero | Vertice Cruciale tra Ambiente Spa e Sindacati

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 31 maggio 2024) Pescara - Nel cuore delle tensioni lavorative, oggi si è tenuto un incontro chiave in Prefettura tra i vertici diS.p.A. e i rappresentanti sindacali di Fp Cgil e Uiltrasporti. Il motivo? Un preannunciato stato di agitazione tra i lavoratori, in seguito alle modifiche proposte alle turnazioni notturne degli operatori. Dopo un intenso summit, le parti coinvolte hanno concordato che la questione delle turnazioni sarà risolta attraverso una proposta aziendale, entrando in vigore dal 22 ottobre 2024. Riccardo Chiavaroli, presidente diS.p.A., ha sottolineato l'attenzione massima dedicata alle esigenze lavorative e alla sicurezza del personale. La società ha confermato il suo impegno nel dialogo e nella risoluzione congiunta dei problemi, lasciando intendere la probabile sospensione e annullamento delle procedure di agitazione e