Sos Banco Alimentare | Gli scaffali sono vuoti

(Di venerdì 31 maggio 2024) Allarme per l’assistenza a chi non ha cibo: ildella Lombardia chiede aiuto. "Stiamo affrontando una situazione difficile e complessa – dichiara il presidente Dario Boggio Marzet - glidel nostro magazzino si stanno svuotando, mancano specialmente i generi alimentari di prima necessità". Nel 2023 ildella Lombardia ha assistito 213.589 persone, il 6% in più rispetto al 2022, e per il 2024 i numeri si fanno più severi. Aumentano le richieste di aiuto a causa del reddito insufficiente o della mancanza di occupazione, secondo quanto emerge dalle rilevazioni condotte sulle 1.127 strutture caritative convenzionate che dichiarano che circa il 70% degli assistiti è rappresentato dai cosiddetti “working poor“.