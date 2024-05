Sorrento | Carabinieri arrestano pusher

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 31 maggio 2024)uomo di Meta per spaccio di droga, ritrovato in un auto con un ragazzo Questa notte adella sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato per spaccio di droga un 25enne di Meta ma domiciliato ae già noto alle forze dell’ordine.I militari hanno notato, a via Degli Aranci, un’auto con all’interno 2 ragazzi, uno di questi era il 25enne.L’uomo stava dando 10 grammi di hashish ad un giovane cliente died è stato arrestato. La perquisizione è stata poi estesa anche nell’abitazione dele lì sono stati rinvenuti e sequestrati altri 118 grammi della stessa sostanza. Sequestrata la somma di 600 euro ritenuta provento del reato e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente.