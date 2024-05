Sorpresa Napoli colpo ad effetto in attacco | può arrivare per 25 milioni!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ilin attesa di cedere Victor Osimhen sta sondando diversi attaccanti. Il club chiede 25di euro per lasciar partire il centravanti. La sessione estiva di calciomercato si prospetta molto intensa per il, visto che i dirigenti dovranno effettuare numerose operazioni. Inoltre gli ultimi giorni sono stati già piuttosto importanti, visto che è stata confermata la volontà di Giovanni Di Lorenzo di cambiare aria. Il focus principale della dirigenza resta però quello dell’attaccante, con diversi profili presenti sul taccuino del nuovo DS Giovanni Manna. Innanzitutto dovrà essere ceduto Osimhen, e dalla cifra ricavata si attingerà per tesserare il suo sostituto. Intanto è stata svelata la richiesta del club per cedere l’attaccante finito nel mirino del