Sopravvivenza al tumore aumentata del 60% L’incredibile pillola Pfizer | come funziona

(Di venerdì 31 maggio 2024) Una nuovaprodotta da, chiamata lorlatinib, ha raggiunto risultati senza precedenti nella cura del cancro del polmone non a piccole cellule (NSCLC). Questo farmaco ha dimostrato il più lungo periodo disenza progressione della malattia, oltre a un miglior controllo e prevenzione delle metastasi cerebrali. Circa il 60% dei pazienti trattati con lorlatinib vive senza che la malattia progredisca dopo cinque anni, un risultato notevolmente superiore rispetto all’8% dei pazienti trattati con la terapia standard, crizotinib. Questo tipo di, più raro, colpisce principalmente persone giovani, sotto i 55 anni, spesso non fumatori, e si sviluppa rapidamente. Lo studio La ricerca è stata presentata alla conferenza dell’American Society of Clinical Oncology a Chicago.