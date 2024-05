Sophia Loren inossidabile | le prime immagini pubbliche dopo la brutta caduta VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 31 maggio 2024) “Intramontabile, iconica, italiana”. Così viene celebratada Whoopsee. Il sito pubblica in esclusiva ledella star 89ennelanel settembre dello scorso anno. “E’ l’emblema del concetto di esportazione del made in Italy nel mondo, ancora oggi nel 2024,aver diffuso per decadi la sua bellezza e il suo talento in ogni parte del mondo. Spaghetti, pizza e”, si legge. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WHOOPSEE (@whoopsee.it) “È lei uno dei simboli di cui vantarci ovunque, è lei uno dei volti più riconoscibili, soprattutto negli Stati Uniti, ammaliati dalla sua figura negli anni”. “Lì dove l’attrice premio Oscar, che compirà 90 anni il 20 settembre, è tornata ed è stata immortalata all’uscita da Cipriani a Beverly Hills, accompagnata dal figlio, il regista Edoardo Ponti,un pranzo in compagnia”, si conclude.