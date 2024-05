Solo sei neonati per mille abitanti Eppure Pistoia resta tra le migliori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024), 31 maggio 2024 – Il fenomeno del calo demografico, purtroppo, oramai è ampiamente conosciuto e risaputo, dalle nostre parti così come in tutto il resto d’Italia, e gli ultimi dati forniti dall’Ars, l’Agenzia regionale di sanità sulle elaborazioni Istat alla fine dello scorso anno, non sono da meno. Quello che, per il momento, desta leggermente meno preoccupazione è che i dati pistoiesi ricalcano sostanzialmente la media toscana che, a sua volta, ha valori superiori a quelle che sono le stime a livello nazionale. Come dire: la situazione è grave ma ancora non gravissima. Le aspettative di vita a queste latitudinino di tutto rispetto: 82,1 anni per i maschi e 86 per le femmine, rispecchiando le medie toscane non troppo distanti dai capoluoghi dove c’è maggior longevità come Firenze al maschile (82,8) e Prato al femminile (86,7).