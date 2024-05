Società fittizie e usura Arrestato imprenditore | vicino alla camorra Sequestro milionario

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Intestazione fittizia di attività commerciali, estorsione e. Sono questi i reati contestati a Gaetano Vitolo,di 71 anni originario di Nocera Inferiore, nel Salernitano, ma residente in città che ieri mattina è statoGuardia di Finanza e per cui il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere. In questo caso non è contestata l’aggravante del metodo mafioso, ma per lui – che è indagato in concorso con altre 15 persone – era già stata emessa in passato dal tribunale campano una misura di sorveglianza speciale "perché ritenuto". Le indagini – sotto la direzione della Dda con il pm Roberto Ceroni e con il coordinamento della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo – hanno permesso di "ricostruire il reticolato e l’operatività di un complesso die ditte individuali", per lo più operanti nel settore della ristorazione, formalmente intestate a soggetti prestanome, con l’obiettivo di eludere l’applicazione delle leggi in materia di normativa antimafia, ma di fatto "gestite" dallo stesso Vitolo.