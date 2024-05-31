Sneijder: "Mourinho va al Fenerbahce, me l'ha confermato. Inter? Mi aspettavo di più in Champions" (Di venerdì 31 maggio 2024) Wesley Sneijder conferma: `E` vero, Mourinho allenerà il Fenerbahce`. L`olandese, ex centrocampista tra le altre di Inter e Real Madrid, ha.Leggi tutta la notizia su calciomercatoNotizie su altre fonti
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