Fonte : calcionews24 di 31 mag 2024

L’ex centrocampista dell’Inter Sneijder ha voluto rilasciare queste dichiarazioni nei confronti della squadra nerazzurra Wesley Sneijder, ex centrocampista nerazzurro ha parlato dell’Inter in un’intervista rilasciata a Sky Sport su quello che sarà il prossimo percorso in Champions League.

Sneijder | Inter FIDATI DI ME! Il prossimo anno arrivi in FINALE di Champions League