Siviglia-Cadice | quali conseguenze ed effetti potrebbe avere per il resto delle squadre?

(Di venerdì 31 maggio 2024) Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: Lo que sucedió en el Sánchez-Pizjúan durante el Sevilla-Cádiz levantó las sospechas de varios clubes, entre ellos el Rayo Vallecano, que denunció un supuesto amaño de un partido en el que el cuadro gaditano salvó el primer ‘match-ball’ del descenso. Eso sí, la victoria frente al Sevilla con ese solitario y heroico gol de Sergi Guardiola en el añadido no le bastó al Cádiz para mantenerse un año más en Primera División. Sabían que lo tenían casi imposible, y su empate ante Las Palmas (0-0) y la no derrota del Mallorca consumaron su descenso. Sin embargo, que el Cádiz confirmara su descenso no ha impedido que LaLiga haya iniciado los procedimientos oportunos para investigar si el Sevilla-Cádiz estuvo o no amañado, algo que sostienen algunas entidades como el Rayo Vallecano.