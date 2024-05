Sinner numero 1 al mondo | c’è la data tifosi in estasi

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 31 maggio 2024) Jannik1 al: arriva l’ufficialità della, ecco quando accadrà. Isono già pronti a festeggiare Il Roland Garros è in atto: uno degli Slam più prestigiosi, il torneo più importante sulla terra rossa si sta svolgendo in questi giorni a Parigi, sui campi che il prossimo agosto vedranno protagonisti gli atleti impegnati anche alle Olimpiadi. Fin qui nessuna sorpresa, con i big che si stanno giocando l’accesso all’ultimo atto. Jannik1 al mndo: c’è la(Ansa Foto) – RompipalloneTra questi anche Jannikche ha risposto alla perfezione dopo l’infortunio che l’ha costretto a dare forfait nei scorsi tornei. Il tennista altoatesino ha superato in grande scioltezza i primi tre turni del torneo: tre set sono bastati per avere ragione di Eubanks e Gasquet, così come Kotov.