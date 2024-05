Sinner-Kotov oggi Roland Garros 2024 | dove vederla in diretta

Leggi tutta la notizia su today

(Di venerdì 31 maggio 2024) Janniktorna in campo, venerdì 31 maggio, per il terzo turno del. Il campione azzurro sfida il russo Pavelnel Secondo Slam della stagione sulla terra rossa di Parigi.I timori per il problema all'anca, che l'aveva costretto a saltare gli Internazionali.