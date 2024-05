Sinner c' è ai sedicesimi del Roland Garros incontra Kotov

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 31 maggio 2024)c'è. Dopo aver battuto il beniamino di casa Richard Gasquet in tre set (6-4, 6-2, 6-4), il campione italiano vola aidel, sulla terra rossa che ospiterà anche le Olimpiadi di Parigi 2024. Venerdì 31 maggio a partire dalle 11incontrerà il russo Pavel, numero 57 al mondo. Dove vedereoggi (e subito) al2024si gioca venerdì 31 maggio a partire dalle 11. Se non hai la fortuna di essere a Parigi, puoi comunque seguire questa e le altre partite di Jannikalanche in tv e in streaming. In particolare l'Open di Francia sarà trasmesso sul canale Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo e Now TV. Per chi non è abbonato la soluzione più veloce è senz'altro quella di iscriversi all’area Sport di Now TV, il servizio streaming di Sky, cliccando qui.