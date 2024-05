Sindacato medici Anaao ' formazione post laurea è emergenza nazionale'

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma, 31 mag. (Adnkronos Salute) - Lamedicain Italia è a un bivio. "Da un lato, la carenza di personale medico e sanitario, acutizzata dalla pandemia di Covid-19, rischia di mettere in ginocchio il nostro Ssn. Dall'altro, l'aumento esponenziale delle immatricolazioni alle facoltà dina e chirurgia, senza un adeguato incremento deii di specializzazione, rischia di creare un esercito disenza futuro". E' l'allarme che arriva dagli Stati Generali dellaspecialistica deie dirigenti sanitari, evento promosso a Roma daldeidirigenti del SsnAssomed. “Il sistema è in affanno”, afferma con preoccupazione il SegretarioAssomed Pierino Di Silverio. “Le Università, con il loro monopolio sullaspecialistica, non riescono a garantire unadi qualità all'intera generazione di futuri specialisti.