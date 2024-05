Sincerità dialogo e autonomia | la base del rapporto tra Agostino e mamma Brunella

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 31 maggio 2024) Nella settima puntata di ‘X, Y, Z Generazioni a confronto’raccontano unbasato su pochi elementi:. Infatti, i due insegnamenti più importanti diadsono di essere sempre sincero e leale verso se stesso e gli altri. A sorpresa la tecnologia e la capacità di restare “al passo con i tempi” è un punto a favore di, mentre sullo sport nessuno batte. ‘X, Y, Z Generazioni a confronto’ affronta i temi della scuola, dell’attualità, delle relazioni e dell’inclusività, per un confronto sincero tra generazioni. L’obiettivo? Usare la telecamera per abbattere le barriere di comunicazione in famiglia, puntando l’attenzione su una fase critica della vita dei giovani studenti e altrettanto enigmatica per i genitori.