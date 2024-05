Simona Ventura commovente dedica alla figlia adottiva | Mio piccolo Nemo sono arrivati i tuoi 18 anni VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 31 maggio 2024) “Mioanche i18!”. E’ dolcissima ladia Caterina,adorata. “Quando sei arrivata, pensavo a questo giorno come lontanissimo e invece eccoci qua!”, scrive la conduttrice nel giorno dell’importante compleanno dellaadottata legalmente nel 2014 dopo che le era stata affidata appena nata nel 2006 da un lontano parente che non ha potuto occuparsene. “Sei la nostra Principessa. Dolce e guerriera, volitiva e battagliera, creativa e romantica, forte ed istintiva, moderna ma anche legata ai valori tradizionali, decisa ed impulsiva”, continuanel post sui social arricchito da unche ritrae Caterina in varie fasi della sua vita con la sua famiglia.