Fonte : ilfoglio di 31 mag 2024

Gli analisti di Equita, Mediobanca e Intesa Sanpaolo sono concordi nel ritenere che prima o poi anche Sinochem venderà, perché i cinesi non sono interessati a restare in una società in cui non comandano più e gli alleati italiani tengono il punto su tutte le questioni strategiche come il controllo delle tecnologie.

Silk Road lascia Pirelli | un caso di scuola nel business con Pechino