Sigarette elettroniche | quali sono i rischi per i ragazzi

(Di venerdì 31 maggio 2024) Nell'età compresa fra gli 11 e i 13 anni, il 57,9% degli adolescenti che fumano scelgono la sigaretta elettronica. In occasione della Giornata mondiale senza tabacco, LILT accende i riflettori sui nuovi dispositivi, sempre più in voga tra i giovanissimi. E non così innocui come si pensa.