Sicurezza del territorio rafforzare videosorveglianza e pubblica illuminazione | il piano di Noi ci Siamo

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 31 maggio 2024) Casapulla. Uno dei punti principali del programma elettorale della lista ‘Noi ci’ del candidato sindaco di Casapulla, Ferdinando Bosco, riguarda ladel. «Garantire ladei cittadini – afferma Bosco – è uno degli obiettivi di ogni buona amministrazione comunale. Per questo motivo, nel nostro programma elettorale abbiamo messo in risalto alcuni progetti che riguardano proprio questo particolare settore. Innanzitutto, vogliamo incrementare la copertura del sistema di, volto a garantire una completa vigilanza del. Per questo prevederemo l’installazione di nuove telecamere nei punti maggiormente sensibili di Casapulla e provvederemo a rendere funzionanti tutte quelle che già insistono sulcomunale.