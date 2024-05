Si innamorano si sposano ma il marito scopre che la moglie è un uomo | Non facevamo sesso perché inventava delle scuse Scatta l’accusa di frode

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Qualche segnale c’era, ma come si dice “al cuor non si comanda”. Si incontrano, inizia un rapporto sentimentale che sfocia poi nella voglia di sposarsi. Il fattaccio è accaduto in Indonesia. Ak è un ragazzo di 26 anni, il nome per esteso non è stato reso noto per motivi di privacy, si è innamorato follemente di una ragazza, dopo averla contattata sui social. I due però per motivi religiosi non potevano consumare rapporti sessuali, per questo è andato tutto bene fino a dopo il matrimonio, che si è consumato senza la presenza della famiglia di lei. Come riporta il Daily Mirror, era grande attesa per la prima notte di nozze, ma con una scusa e l’altra (dal classico mal di testa al ciclo) per dodici giorni la neoha resistito alle avance delfocoso.