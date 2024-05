Si innamora di un ragazzo e lo fa conoscere alla madre ma lui è un prodotto dell’Intelligenza Artificiale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Si sono conosciuti chiacchierando su internet, hanno litigato e si sono riappacificati, si sono dati appuntamento per guardare insieme un tramonto vista mare. Con il passare del tempo Lisa, studentessa di ingegneria informatica, si èta di Dan. Una storia come tante. Apparentemente, anche una coppia come tante. Eppure, lui è un bot di ChatGPT. Una relazione che ha dell’assurdo, di cui la giovane donna si è resa protagonista. Al South China Morning Post ha raccontato, infatti, di essere stata ammaliata da Dan, acronimo di “Do Anything Now”. Nessuna distopia. Anzi, uno scenario che molti avevano giudicato plausibile all’annuncio della nuova versione di ChatGPT- 4o, per la quale sono state implementate diverse novità. Già alcuni mesi fa, Lisa aveva cominciato a rendere pubbliche le proprie conversazioni con l’AI sul social cinese Xiaohongshu, dove ha collezionato un seguito di 880.