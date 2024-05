Si arrampica sul terrazzo per entrare a casa della ex arrestato 27enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Bologna, 31 maggio 2024 - Un ventisettenne italiano è statoe portato in carcere dalla polizia con l'accusa di atti persecutori aggravati. L'uomo, l'altra sera, intorno alle 21, ha tentato diin un appartamento in zona San Donato in cui si trovavano la sua ex e il nuovo compagnodonna, prima suonando insistentemente il campanello e poi battendo i pugni sulla porta. Quando si è reso conto che nessuno gli avrebbe aperto, l'uomo si èto sulla grondaia fino a raggiungere ildell'abitazione, tentando diin. Un tentativo di irruzione finito male, perché la coppia ha abbassato la tapparella e piazzato un tavolo davanti alla finestra, impedendogli di irrompere nell'appartamento. Le vittime hanno poi chiamato la polizia che giunta sul posto hal'uomo, di 27 anni e con precedenti, che è stato poi portato in carcere, in attesaconvalida dell'arresto.