Sfumano decisioni e pure criteri | Presi in giro torniamo in ateneo

(Di venerdì 31 maggio 2024) "Sulla banalità del male dell’Università degli Studi di Milano": il titolo della nuova protesta firmata “Infifada studentesca“, con l’hashtag "è complesso". Perché "è complesso" è stata la frase che è riecheggiata durante la prima riunione della commissione straordinaria chiamata a valutare ida adottare riguardo agli accordi con le università che si trovano in Paesi in stato di belligeranza o che ledono i diritti umani. Una commissione che si è chiusa con un nulla di fatto. Tutto rimandato a una seconda riunione, senza data. E così gli studenti che avevano promosso l’acampada sono tornati a farsi sentire. "Il senato di lunedì aveva affermato che avrebbe discusso degli accordi solo finita l’occupazione di via Festa del Perdono – ricordano –.