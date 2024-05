Sfogliando la storia I tessuti della regina e i primi aperitivi della Cavenago da bere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ha scavato nell’archivio comunale per scrivere la vita delle fabbriche e delle botteghe che hanno fatto ladel paese. Ricostruendo le radici economiche del borgo alle porte di Monza, Italo Mazza, architetto e storico, si è trasformato in detective su incarico dell’amministrazione e ha restituito alla comunità un pezzo di identità che rischiava di perdersi per sempre. Un lavoro certosino durato quasi tre anni portato avanti con rigore scientifico per raccontare le vicende di marchi che catapultano questo spicchio di Lombardia fra i protagonisti del XX secolo. Domani, nel Salone di Apollo alle 11 l’autore insieme alla storica dell’arte Paola Barbara Conti presenterà al pubblico la ricerca, “Ditte e botteghe adi Brianza“. Un salto indietro nel tempo, al centro, "storie di donne e di uomini, operaie, tecnici, amministratori locali, commercianti, sacerdoti, imprenditrici che hanno tracciato il voltoodierna", spiega Mazza.