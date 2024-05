Sfide e Opportunità per il Futuro dei Media gli spunti dal Tech Talk Media Industry

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 31 maggio 2024) Nel panorama dinamico e in costante mutamento deie delle trasmissioni, si è tenuto il ", Tra innovazione e trasformazione" organizzato da Comunicare Digitale / Dime Comunicaciones e trasmesso in diretta streaming martedi 28 Maggio 2024 alle 12 dal suopartner Digital-News.it. che ha coinvolto diversi attori del settore sulle tematiche cruciali legate alla trasformazione digitale e all'intelligenza artificiale, evidenziando l'importanza di adattarsi alle esigenze emergenti e di abbracciare l'innovazione per restare competitivi.Un'occasione informativa in preparazione al 21º Forum Europeo Digitale (FED) 2024, che si terrà il 6-7 Giugno 2024 a Lucca, in cui saranno esplorate le più recenti tendenze del settore, le innovazioni tecnologiche e leemergenti.