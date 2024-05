Serve uno sciopero generale contro la guerra in Ucraina e per fermare la follia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Con ogni evidenza gran parte dei governanti occidentali ha deciso di attuare una escalation nellacon la Russia. In primo luogo l’orientamento espresso da vari paesi di inviare ufficialmente truppe di terra a combattere in. In secondo luogo la decisione di permettere all’esercito ucraino di utilizzare le armi fornite dall’occidente per colpire obiettivi militari siti nel suolo russo. Entrambi questi indirizzi rappresentano una assoluta novità: per oltre due anni tutti i paesi della Nato avevano escluso nel modo più netto queste evenienze. Si tratta di ipotesi folli. Da un lato perché rappresentano a tutti gli effetti un ulteriore passo per l’entrata indei paesi Natola Russia. In secondo luogo perché queste decisioni sono destinate a non restare senza conseguenze: la Russia ne prenderà atto e risponderà.