Fonte : sport.quotidiano di 31 mag 2024

Il Ghiviborgo ha ufficializzato nella serata di ieri il nome del nuovo allenatore per la stagione 2024/’25, che sarà la decima consecutiva in serie "D" per la società della Media Valle del Serchio.

Serie D - Il mercato Il Ghiviborgo ha voltato pagina Colchoneros affidati a Bellazzini